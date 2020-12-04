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Фьюри может посетить бой Джошуа с Пулевым

Бокс
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Начало раскрутки супербоя?

Фьюри может посетить бой Джошуа с Пулевым
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

Промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что на поединок приглашен чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), с которым Джошуа в 2021 году потенциально может провести бой за статус абсолютного чемпиона мира.

"Мы ждем Тайсона в зале. Хочется сделать этот поединок. Но для начала Джошуа нужно победить Пулева. Никаких мыслей про объединение поясов до победы над Пулевым", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Если же Джошуа и Фьюри не договорятся, то Энтони начнет следующий год боем с обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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