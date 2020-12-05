Сауль Альварес: ​​Единственный бой, который хочет Головкин - поединок со мной

Чемпион мира в четырех весовых категориях, действующий чемпион мира в среднем весе по версии WBC Franchise Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) рассказал, даст ли он третий бой казахском боксеру, чемпиону по версиям IBF и IBO Геннадию Головкину (40 1-1; 35 КО). Его слова цитирует Marca:

"Вы знаете, что единственный бой, который хочет Головкин, это бой с "Канело". Может быть, чтобы потом завершить карьеру. Вы не можете прикрыть солнце пальцем, это то, что есть.

До начала пандемии мы вели переговоры о поединке в этом году, но затем все это было отменено. Теперь важнее другие цели: подраться с Каллумом Смитом, объединить титулы во втором среднем весе и продолжить творить историю. О Головкине поговорим потом" - сказал он.