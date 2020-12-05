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10 киломметров: Артем Далакян отчитался о проделанной работе. Фото

Бокс
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Украинец держит себя в форме

10 киломметров: Артем Далакян отчитался о проделанной работе. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (20-0, 14 КО) отчитался об утренней тренировке. Фото преодоленной дистанции он разместил на своей официальной странице в Instagram:

10 киломметров: Артем Далакян отчитался о проделанной работе. Фото - изображение 1

Напомним, что свой последний бой Далакян провел 8 февраля в Киеве против венесуэльца Хосберга Переса и победил того единогласным решением судов.

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В статье: Артем Далакян
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