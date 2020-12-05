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10 киломметров: Артем Далакян отчитался о проделанной работе. Фото
Украинец держит себя в форме
Украинский боксер, чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (20-0, 14 КО) отчитался об утренней тренировке. Фото преодоленной дистанции он разместил на своей официальной странице в Instagram:
Напомним, что свой последний бой Далакян провел 8 февраля в Киеве против венесуэльца Хосберга Переса и победил того единогласным решением судов.
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