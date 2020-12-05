Энтони Джошуа: Чем старше ты становишься, тем больше у тебя опыта

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) прокомментировал предстоящий поединок против болгарина Кубрата Пулева (28-1, 14 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Чем старше ты становишься, тем больше у тебя опыта. Ты знаешь, что тебе нравится, а что нет, понимаешь, как проводить свое время. Я назову Поветкина и Кличко, сохраняющих активность после 40 лет. Как мы видели в бою Джойс - Дюбуа, опыт играет важную роль.

Пусть Пулев в последних боях и не дрался с мощными панчерами, но у него есть большой опыт в хороших поединках. Пулев - талантливый, хороший боксер. Он представляет собой совершенно другой вызов по сравнению с теми, что были у меня раньше, если говорить о его стиле.

Теперь я лучше понимаю этот стиль. Я осознаю его сложности, но также знаю об уязвимости, которую можно использовать. В то же время я смотрю на Пулева как на еще одну цель, которую нужно поразить", - сказал он.