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Тайсон Фьюри: Я верю, что все эти списки pound-for-pound дерьмо
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, кого считает лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Его слова цитирует SportBible:
"Я бы включил в четверку лучших боксеров своей эпохи себя - на первом, втором, третьем и четвертом местах. А потом пусть идут все остальные. Никто даже близко не подобрался к "Цыганскому королю".
Мейвезер? Я верю, что все эти списки pound-for-pound - дерьмо, ведь они ненастоящие. Поэтому я даже не буду принимать это во внимание. Если бы все были одного размера. Если бы у всех были крылья, то люди могли бы обогнать орла? Это разговоры с такой оперы. Я даже не знаю, откуда взялся этот бред о pound-for-pound" - сказал он.
Напомним, что ранее Джошуа
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