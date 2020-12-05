Тайсон Фьюри: Я верю, что все эти списки pound-for-pound дерьмо

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, кого считает лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Его слова цитирует SportBible:

"Я бы включил в четверку лучших боксеров своей эпохи себя - на первом, втором, третьем и четвертом местах. А потом пусть идут все остальные. Никто даже близко не подобрался к "Цыганскому королю".

Мейвезер? Я верю, что все эти списки pound-for-pound - дерьмо, ведь они ненастоящие. Поэтому я даже не буду принимать это во внимание. Если бы все были одного размера. Если бы у всех были крылья, то люди могли бы обогнать орла? Это разговоры с такой оперы. Я даже не знаю, откуда взялся этот бред о pound-for-pound" - сказал он.