Эррол Спенс победил Дэнни Гарсию и защитил чемпионские титулы

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО) успешно защитил свои титулы в бою против претендента, бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (36-2, 21 КО).

Оба боксера яркого поединка не продемонстрировали, а сделали ставку на тактический расчет. Спенс пытался действовать с дистанции, работать своей рабочей левой, Гарсия действовал на отходах, неплохо перекрывался, однако свои удары доносил не так часто.

В итоге по результатам 12 раундов дело дошло до судейских записок, а они были почти идентичны: 116-112; 116-112; 117-111 в пользу Спенса.

The road to redemption comes to an end tonight. @errolspencejr proved that is every bit the fighter he was before the car accident. #ManDown #SpenceGarcia #PBConFOX pic.twitter.com/j3Dp7llOgF