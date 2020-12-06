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Эррол Спенс победил Дэнни Гарсию и защитил чемпионские титулы

Бокс
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Бой получился монотонным

Эррол Спенс победил Дэнни Гарсию и защитил чемпионские титулы
UA-Футбол
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Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО) успешно защитил свои титулы в бою против претендента, бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (36-2, 21 КО).

Оба боксера яркого поединка не продемонстрировали, а сделали ставку на тактический расчет. Спенс пытался действовать с дистанции, работать своей рабочей левой, Гарсия действовал на отходах, неплохо перекрывался, однако свои удары доносил не так часто.

В итоге по результатам 12 раундов дело дошло до судейских записок, а они были почти идентичны: 116-112; 116-112; 117-111 в пользу Спенса.

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В статье: Эррол Спенс Дэнни Гарсия
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