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Эррол Спенс: Большая рыба вернулась
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО) прокомментировал свою победу над претендентом на пояса Дэнни Гарсией (36-3, 21 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:
"Большая рыба вернулась.
Большое уважение Дэнни Гарсии за прибытие в Даллас для боя со мной. Ничего, кроме уважения"
Big fish back ???? pic.twitter.com/hWB2ReYO7B— Errol Spence (@ErrolSpenceJr) December 6, 2020
Напомним, что ранее Тарас Шелестюк
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