Эррол Спенс: Большая рыба вернулась

Чемпион мира в в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО) прокомментировал свою победу над претендентом на пояса Дэнни Гарсией (36-3, 21 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Большая рыба вернулась.

Большое уважение Дэнни Гарсии за прибытие в Даллас для боя со мной. Ничего, кроме уважения"

Big fish back ???? pic.twitter.com/hWB2ReYO7B — Errol Spence (@ErrolSpenceJr) December 6, 2020