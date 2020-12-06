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Эррол Спенс: Большая рыба вернулась

Бокс
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Комментарий чемпиона

Эррол Спенс: Большая рыба вернулась
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс (27-0, 21 КО) прокомментировал свою победу над претендентом на пояса Дэнни Гарсией (36-3, 21 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Большая рыба вернулась.

Большое уважение Дэнни Гарсии за прибытие в Даллас для боя со мной. Ничего, кроме уважения"

Напомним, что ранее Тарас Шелестюк бросил вызов Эррол Спенсу.

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В статье: Эррол Спенс
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