Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубрат Пулев прибыл в Лондон на бой против Джошуа. Видео
Болгарин готов к поединку
Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) прибыл в Лондон (Великобритания) на бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Соответствующее видео размещено на официальной странице MatchroomBoxing в Instagram:
Напомним, что бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганков догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Заря - Днепр-1. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Остаемся в Контиолахти. Где смотреть гонки второго этапа Кубка мира?
- Боб Арум: Мы были бы счастливы подписать Усика
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...