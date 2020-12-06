Кубрат Пулев прибыл в Лондон на бой против Джошуа. Видео

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) прибыл в Лондон (Великобритания) на бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Соответствующее видео размещено на официальной странице MatchroomBoxing в Instagram:

Напомним, что бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря.