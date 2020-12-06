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Кубрат Пулев прибыл в Лондон на бой против Джошуа. Видео

Бокс
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Болгарин готов к поединку

Кубрат Пулев прибыл в Лондон на бой против Джошуа. Видео
UA-Футбол
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Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) прибыл в Лондон (Великобритания) на бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Соответствующее видео размещено на официальной странице MatchroomBoxing в Instagram:

Напомним, что бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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