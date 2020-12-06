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Владимир Кличко получил немецкую премию Золотое сердце. Фото

Бокс
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Большие дела от чемпиона

Владимир Кличко получил немецкую премию Золотое сердце. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко получил премию "Золотое сердце" от немецкого фонда "Одно сердце для детей". Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram:

"Поистине дело сердца!

Вчера я имел невероятную честь получить "Золотое сердце".

@einherzfuerkinder - награда, которая признает нашу жизненную деятельность, @klitschkofoundation.

Эта награда не только для меня, но и для моего брата @vitaliyklitschko

Наша цель ясна: чтобы укрепить силу воли детей, мы считаем, что они должны научиться, что они сами являются движущей силой в жизни!

С 2003 года мы действуем в #Ukraine для молодежи и помогаем им раскрыть и усовершенствовать свой потенциал.

Очень важный момент, который заставляет меня не останавливаться.

Я не могу сказать это достаточно часто: "Дети - наше будущее!"

Спасибо всем, кто принимает участие в этом замечательном событии!"

Владимир Кличко получил немецкую премию Золотое сердце. Фото - изображение 1
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В статье: Владимир Кличко
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