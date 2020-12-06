Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владимир Кличко получил немецкую премию Золотое сердце. Фото
Большие дела от чемпиона
Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко получил премию "Золотое сердце" от немецкого фонда "Одно сердце для детей". Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram:
"Поистине дело сердца!
Вчера я имел невероятную честь получить "Золотое сердце".
@einherzfuerkinder - награда, которая признает нашу жизненную деятельность, @klitschkofoundation.
Эта награда не только для меня, но и для моего брата @vitaliyklitschko
Наша цель ясна: чтобы укрепить силу воли детей, мы считаем, что они должны научиться, что они сами являются движущей силой в жизни!
С 2003 года мы действуем в #Ukraine для молодежи и помогаем им раскрыть и усовершенствовать свой потенциал.
Очень важный момент, который заставляет меня не останавливаться.
Я не могу сказать это достаточно часто: "Дети - наше будущее!"
Спасибо всем, кто принимает участие в этом замечательном событии!"
Популярное сейчас
- В УПЛ удаляют и за меньшую вину. Но не соперников Динамо? Как Сикан грубо сыграл против Кендзеры
- "Если ты одиночка, иди играй в бильярд". Тренер Мехелена раскритиковал Марьяна Шведа
- Десна - Ворскла. Анонс и прогноз матча
- Боб Арум: Мы были бы счастливы подписать Усика
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын