Мейвезер объявил о бое со звездой YouTube

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в Instagram анонсировал бой с популярным блогером YouTube Логаном Полом.

Поединок пройдет 20 февраля 2021 года. Остальные подробности на данный момент неизвестны.

Мейвезер в последний раз выходил на ринг в декабре 2018 года, когда в Японии быстро нокаутировал местного кикбоксера Теншина Насукаву.

Пол в ноябре 2019 года дебютировал на ринге, проиграв решением судей блогеру KSI.

Отметим, что брат Пола в конце октября в Лос-Анджелесе нокаутировал известного баскетболиста Нэйта Робинсона.