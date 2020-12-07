Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мейвезер объявил о бое со звездой YouTube
Флойд нашел новый способ, как заработать много миллионов долларов
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в Instagram анонсировал бой с популярным блогером YouTube Логаном Полом.
Поединок пройдет 20 февраля 2021 года. Остальные подробности на данный момент неизвестны.
Мейвезер в последний раз выходил на ринг в декабре 2018 года, когда в Японии быстро нокаутировал местного кикбоксера Теншина Насукаву.
Пол в ноябре 2019 года дебютировал на ринге, проиграв решением судей блогеру KSI.
Отметим, что брат Пола в конце октября в Лос-Анджелесе нокаутировал известного баскетболиста Нэйта Робинсона.
Популярное сейчас
- Новые проблемы Шведа. Украинца в Мехелене раскритиковал неназванный партнер
- Клопп: У меня мурашки по коже после того, как снова услышал You'll Never Walk Alone
- Серия А. Милан выдержал тяжёлый бой, Наполи громит
- Джошуа: Я бы поставил деньги, что моим соперником будет Усик, а не Фьюри
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО