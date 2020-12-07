Джошуа перед боем с Пулевым получил советы от Кличко

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

Пулев в 2014 году нокаутом проиграл Владимиру Кличко, с которым у Джошуа завязались дружеские отношения еще с тех времен, когда британец приезжал в лагерь к экс-гегемону супертяжелого веса в качестве спарринг-партнера.

"Я разговаривал с Кличко. Мы говорили о боя, говорили о поединке Александра Усика с Дереком Чисорой. Я сказал, что это был бой 50 на 50. Он согласился.

Он даст мне советы, как драться с Пулевым, но я должен отнестись к его словам с недоверием, ведь Пулев, с которым буду драться я, сильно отличается от того Пулева, с которым встречусь я.

Пулев голоден и мотивирован. Я должен убрать его мотивацию и подавить эту уверенность. Должен сломать его дух – только так и можно кого-то победить", - сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Напомним, что Кличко именно в бою с Пулевым оформил свой последний нокаут в карьере.