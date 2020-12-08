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Холифилд: Похоже, бой с Тайсоном состоится

Бокс
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Две легенды готовы снова разделить ринг

Холифилд: Похоже, бой с Тайсоном состоится
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Эвандер Холифилд в интервью TMZ Sports сообщил о близости завершения переговоров по выставочному бою с Майком Тайсоном.

"Похоже, бой состоится. Давайте сделаем это. Просто давайте устроим бой.

Если бы болельщики не хотели этого, то я бы не обращался к Тайсону.

Думаю, над бой состоится", - сказал Холифилд.

Ранее стало известно, что Холифилд в 58 лет проведет бой с 56-летним британцем Гленном Маккрори. Поединок должен состояться в апреле в Лондоне.

Тайсон в конце октября в Лос-Анджелесе провел выставочный поединок с Роем Джонсом – 8-раундовый бой завершился дружеской ничьей.

На профи-ринге Холифилд дважды побеждал Тайсона.

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В статье: Майк Тайсон Эвандер Холифилд
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