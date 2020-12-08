Джошуа: Опыт – лучший учитель

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

"Я чувствую себя сильнее и умнее. Опыт – мой лучший учитель, и я получаю так много опыта каждый день, когда прихожу в зал.

Я смотрел все свои бои. На днях смотрел с Молиной, с Такамом, с Кличко. Глядя на то, кем я являюсь сейчас, мне нравится много размышлять, и я думаю: «Я был всего лишь щенком, маленьким щенком».

Могу сказать, что я чувствую себя хорошо, я нокаутировал всех в спаррингах, я собираюсь стать абсолютным чемпионом мира", - цитирует Джошуа BoxingScene.