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Холифилд: Похоже, наш бой с Тайсоном состоится

Бокс
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Майк проведет ещё один бой

Холифилд: Похоже, наш бой с Тайсоном состоится
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, ветеран профессионального бокса Эвандер Холифилд рассказал, что вёл переговоры с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном об их третьем поединке. По словам Холифилда, скорее всего, такой бой состоится.

"Конечно, мы с ним общались. Похоже, наш бой состоится. Давайте просто сделаем это. Люди хотят видеть именно наш бой. Если же что-то делать, то это надо делать для людей", — приводит слова Холифилда BoxingScene.

В прошлом Эвандер Холифилд и Майк Тайсон бились дважды. В обоих случаях успех был на стороне Эвандера. Напомним, 29 ноября Майк Тайсон провёл выставочный поединок с Роем Джонсом, выйдя на ринг впервые за 15 лет. Бой завершился вничью.

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В статье: Майк Тайсон Эвандер Холифилд
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