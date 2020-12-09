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Джошуа готов провести бой с Уайлдером

Бокс
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Но этот поединок вряд ли состоится ранее 2022 года

Джошуа готов провести бой с Уайлдером
Новина українською

Чемпион WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) оценил возможность боя с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), который с 2015 по 2020 года держал в своих руках титул WBC.

"Он еще один претендент. Предложение остается в силе, когда он будет готов и найдет в себе силы быть настоящим, не лгать.

Потому что было не здорово, когда они пытались запятнать мое имя. Было бы хорошо прекратить все эти пиар-трюки и начать работу над поединком", - сказал британец.

12 декабря Джошуа в Лондоне проведет бой с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым, а на 2021 год Энтони запланировал мегафайт с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Также в очереди на бой с Джошуа стоит украинский претендент WBO Александр Усик.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com

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