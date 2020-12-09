Какое место в иерархии легенд супертяжелого веса занимают братья Кличко?

Недавний выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим вызвал приступ ностальгии у многих фанатов бокса. Редакция популярного британского портала Givemesport на фоне всплеска интереса к супертяжелому весу представила свою иерархию величайших боксеров, когда-либо выступавших в хэвивейте. И вот что из этого получилось.

Уровень 1. Величайший во все времена – Мухаммед Али

Это не обязательно произносить вслух, но давайте все же соблюдем формальности – Мухаммед Али, несомненно, величайший боксер супертяжелого дивизиона всех времен и народов. Он побил многих выдающихся боксеров из этого списка и за его пределами, а его легендарная трилогия с Джо Фрейзером – пожалуй, лучшее, что когда-либо происходило в боксе.

Символично, что на смену Али пришел боец, для которого Мухаммед был наставником. Речь о Ларри Холмсе, который вошел в историю, как единственный боксер, сумевший нанести величайшему досрочное поражение. Это произошло в феврале 1980 года, а в декабре 1981-го Али после поражения от Тревора Бербика навсегда ушел из бокса.

Уровень 2. Легенды – Джо Луис, Джек Демпси, Рокки Марчиано, Ларри Холмс, Джо Фрейзер, Леннокс Льюис, Джек Джонсон, Джордж Форман

«Галвестонский гигант» Джек Джонсон был первопроходцем, когда в 1908 году стал первым афроамериканским чемпионом мира в супертяжелом весе. Его влияние на бокс было не только спортивным, но и социальным, ведь он проложил путь к славе для других чернокожих боксеров.

Рокки Марчиано – единственный чемпион в хэвивейте, который ушел из бокса непобежденным. Он был малогабаритным супертяжеловесом-ударником с уличным стилем ведения боя, который вывел его на самую вершину.

Джо Луис был чемпионом мира на протяжении 11 лет и 8 месяцев. За этот период с июня 1947 года по март 1949-го он провел 25 успешных защит. Прошло более 70 лет, но эти рекорды до сих пор никем не побиты.

Джек Демпси 100 лет назад на протяжении 7 лет был безоговорочным лидером супертяжелого дивизиона. Он выиграл 62 из 83 боев на профи-ринге и оказал колоссальное влияние на Майка Тайсона, который называл своего кумира «невероятно жестоким человеком».

Ларри Холмс пришел на смену Мухаммеду Али и доминировал в дивизионе вплоть до встречи с Майком Тайсоном в январе 1988 года. Спустя четыре года после нокаута от кулаков «Железного Майка» Холмс в 42 года был близок к статусу абсолютного чемпиона, но единогласным решением судей проиграл Эвандеру Холифилду. Завершил карьеру в 53-летнем возрасте летом 2002 года.

По величию Джо Фрейзер ближе остальных подобрался к Мухаммеду Али. Он выиграл один из трех боев у величайшего во всех времена, а также становился олимпийским чемпионом и три года (1970-1973) держал в своих руках все титулы в супертяжелом весе.

Джордж Форман – самый возрастной в истории чемпион мира в супертяжелом весе. Это достижение ему покорилось в 45-летнем возрасте после досрочной победы над Майклом Мурером в 1994 году. На пике своей карьеры Форман был абсолютным чемпионом мира, а его «Грохот в джунглях» с Мухаммедом Али навсегда останется в истории бокса.

Леннокс Льюис доминировал в супертяжелом весе с 1993 по 2003 года. За это 10-летие он успел побить Эвандера Холифилда, Майка Тайсона, Томми Моррисона, Дэвида Туа, Хасима Рахмана, Виталия Кличко и других знаковых боксеров того периода.

Уровень 3. Одни из лучших – Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Джин Танни

Место Майка Тайсона в истории супертяжелого веса часто обсуждается фанатами бокса и журналистами. Его нет в «10 лучших супертяжеловесов всех времен» по версии портала Boxing News, а The Ring ставит его лишь на девятое место в историческом рейтинге боксеров этой весовой категории.

«Железный Майк» очень сильно навредил своему наследию на финальном этапе карьеры. Он проиграл три из четырех последних боев и завершил карьеру в 2005 году после того, как Кевин Макбрайд нокаутировал его в шестом раунде.

Что еще более важно, у Тайсона не так много больших побед, как у некоторых боксеров, которые находятся в нашем рейтинге выше него. Однако его уникальный взрывной стиль гарантирует ему место в истории супертяжелого веса.

Эвандер Холифилд единственным в истории четырежды становился чемпионом мира в хэвивейте, а его послужной список пестрит легендарными именами. На пике карьеры Холифилд дважды побеждал Майка Тайсона и провел два очень близких боя с Ленноксом Льюисом, он бил Джорджа Формана, Ларри Холмса, Риддика Боу, Хасима Рахмана и Джона Руиса. Холифилд возвращался снова и снова и был очень близок, чтобы стать чемпионом мира в 45 лет, когда в апреле 2008 года столкнулся с судейской несправедливостью в бою с российским гигантом Николаем Валуевым.

Джин Танни с сумасшедшим послужным списком (79-1-4, 48 КО) наряду Рокки Марчиано, Риддиком Боу и Ленноксом Льюисом является одним из четырех боксеров-чемпионов в истории супертяжелого веса, который побеждал всех своих оппонентов по профи-рингу. Его бои с Гарри Гребом и Джеком Демпси в 1930-е года для супертяжелого веса значили не меньше, чем противостояние Льюиса с Холифилдом и Тайсоном.

Уровень 4. Великие – Тайсон Фьюри, Владимир Кличко, Джон Л. Салливан

Владимир Кличко, он же «Доктор стальной молот», твердо держал в своих руках супертяжелый вес с 2006 по 2015 года. Он сделал правильные выводы после своих поражений от Корри Сандерса и Леймона Брюстера и долгие 9 лет властвовал в дивизионе под руководством легендарного коуча Эммануэля Стюарда.

Эра легендарного украинца закончилась в 2015 году после поражения от Тайсона Фьюри, но Кличко не сдался и в 41-летнем возрасте предпринял последнюю попытку вернуться на вершину, когда оказал жесточайшее сопротивление в бою с молодым чемпионом Энтони Джошуа, проиграв британцу в зрелищном мегафайте с обоюдными нокдаунами.

Тайсон Фьюри всегда был очень спорной фигурой, но с фактами не поспоришь – именно Фьюри 5 лет назад закончил эпоху Владимира Кличко и именно Фьюри в феврале 2020 года в реванше нанес чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру первое поражение в карьере. Тайсон остановил двух долгоиграющих чемпионов мира и первым в истории стал обладателем каждого из четырех титулов в супертяжелом весе.

Джон Лоуренс Салливан не только вошел в историю бокса, как первый современный чемпион мира в супертяжелом весе, но и показал будущему поколению, как можно зарабатывать миллионы в боксе. Его бой с Джеймсом Корбеттом в 1892 году – первый настоящий мегафайт в истории хэвивейта.

Уровень 5. В топе – Виталий Кличко, Энтони Джошуа, Риддик Боу, Джеймс Дж. Джеффрис, Джеймс Дж. Корбетт, Джерси Джо Уолкотт

Виталий Кличко подобно младшему брату также доминировал во времена своего пребывания на вершине супертяжелого дивизиона, но из-за отсутствия первоклассной оппозиции он не смог показать фанатам истинную степень своих сил.

Так вышло, что Кличко-старший стал заложником своего первого ухода из бокса – пока будущий мэр Киева отдыхал, его брат перебил практически всех достойных соперников, а новые топовые супертяжи за этот период в дивизионе не появились.

После возвращения на ринг Виталий быстро вернул в свои руки титул WBC и до конца карьеры побил еще трех непобежденных боксеров – Криса Арреолу, Одланьера Солиса и Мануэля Чарра.

История Энтони Джошуа пишется на наших глазах. Действующий чемпион WBA, WBO и IBF способен подняться вверх по иерархии лучших супертяжеловесов всех времен, но для этого ему нужно добавить в свой послужной список еще несколько больших побед. Несложно догадаться, что мы намекаем в сторону Тайсона Фьюри, с которым Джошуа уже в следующем году может разыграть статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Риддик Боу, один из главных скандалистов супертяжелого веса 90-х, вошел в историю бокса благодаря трилогии с Эвандером Холифилдом. Боу не только выиграл два из трех боев против боксеры из Алабамы, но и стал первым, кто смог его нокаутировать. Остается сожалеть, что Боу не стал брать реванш у Леннокса Льюиса за поражение в финале Олимпиады 1988 года в Сеуле.

Джеймс Дж. Джеффрис с 1896 по 1910 года провел на ринге всего 20 боев, но это не помешало ему войти в историю хэвивейта. Джеффриса будут помнить по легендарному бою с Джеком Джонсоном, когда он после пяти лет мирной жизни фермера вернулся на ринг и продержался 15 раундов против самого доминирующего боксера поколения.

С именем Джеймса Дж. Корбетта связано историческое событие для супертяжелого веса. В сентябре 1892 года Джентльмен Джим в 21-м раунде нокаутировал Джона Салливана в первом в истории чемпионском бою в хэвивейте, проведенном в 5-унцовых перчатках.

Джерси Джо Уолкотт впервые стал чемпионом мира только в 37 лет, и именно он был ближе остальных, чтобы погасить звезду Рокки Марчиано. В первом бою в сентябре 1952 года «Джерси Джо» отправил Марчиано в нокдаун и уверенно вел по очкам, но дотянуть до конца боя не смог. В реванше особых шансов у Уолкотта уже не было – Марчиано нокаутировал возрастного оппонента в 10-м раунде.