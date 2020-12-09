Пулев обещает сорвать мегафайт Джошуа и Фьюри

Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) 12 декабря в Лондоне встретится с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Этот поединок не только для меня. И это не просто бой, не просто бокс. Этот бой для всего болгарского спорта, бокса. Потому что у нас никто не был чемпионом в супертяжелом весе. Вот почему для меня это будет очень важно, и важно для моей страны, для моих людей, болгар, болгарских фанов.

Кличко? Я буду абсолютно другим, потому что у меня много опыта от того боя. Теперь я буду новый Кубрат Пулев.

Бой Фьюри и Джошуа? Это хороший бой, но я не верю, что он состоится, потому что я выиграю в субботу вечером.

Я думаю, миру необходим новый чемпион мира, такой, как я", - сказал Пулев.

В 2014 году Кубрат Пулев уже претендовал на титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, но нокаутом проиграл Владимиру Кличко.