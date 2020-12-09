Джойс стал фаворитом на бой с Усиком

Всемирная боксерская организация в обновленном рейтинге супертяжелого веса переместила британца Джо Джойса (12-0, 11 КО) на второе место. Первую строку сохранил официальный претендент на титул украинец Александр Усик (18-0, 13 КО).

Если чемпион мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в 2021 году откажется от боя с Усиком ради поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), то WBO в бою за вакантный титул может свести Усика и Джойса.

Что интересно, Усик и Джойс встречались на ринге в рамках Всемирной боксерской серии. В том 5-раундовом бою Александр разгромил Джо со счетом 50:45 на картах у всех трех судей.

Джо Джойс в последнем бою техническим нокаутом остановил Дэниела Дюбуа, а Александр Усик решением судей прошел Дерека Чисору.