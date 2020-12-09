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Джошуа рассказал, в каком раунде собирается покончить с Пулевым

Бокс
(2 голосов)

Смелое заявление

Джошуа рассказал, в каком раунде собирается покончить с Пулевым
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

Джошуа заявил, что закончит бой нокаутом между седьмым и девятым раундами.

"Я чувствую себя претендентом, который вступает в бой с чемпионом. Но я знаю, что сделал все возможное, чтобы добиться этой победы, и готов погрузиться в глубокие воды. Что бы Пулев ни предложил – я готов к этому.

У Пулева хороший баланс, у него очень европейский стиль, у него отличный джеб, и он хочет быть хулиганом.

Я видел его в боях с Владимиром Кличко, с Хьюи Фьюри, с Райделлом Букером и этими парнями. Он хотел запугать этих парней. Но я тоже убийца. Несмотря на то, что я бизнесмен, во мне определенно присутствует инстинкт убийцы", - цитирует Джошуа BoxingScene.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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