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Джошуа рассказал, в каком раунде собирается покончить с Пулевым
Смелое заявление
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).
Джошуа заявил, что закончит бой нокаутом между седьмым и девятым раундами.
"Я чувствую себя претендентом, который вступает в бой с чемпионом. Но я знаю, что сделал все возможное, чтобы добиться этой победы, и готов погрузиться в глубокие воды. Что бы Пулев ни предложил – я готов к этому.
У Пулева хороший баланс, у него очень европейский стиль, у него отличный джеб, и он хочет быть хулиганом.
Я видел его в боях с Владимиром Кличко, с Хьюи Фьюри, с Райделлом Букером и этими парнями. Он хотел запугать этих парней. Но я тоже убийца. Несмотря на то, что я бизнесмен, во мне определенно присутствует инстинкт убийцы", - цитирует Джошуа BoxingScene.
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