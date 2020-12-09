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Фьюри - Джошуа: Я боец и заинтересован лишь в том, чтобы разбить тебе лицо

Бокс
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Тайсон жаждет боя с Энтони

Фьюри - Джошуа: Я боец и заинтересован лишь в том, чтобы разбить тебе лицо
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к обладателю поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении в 2021 году двух поединков: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.

"Энтони, ты когда-нибудь осознавал, что я не заинтересован в том, чтобы быть суперзвездой или знаменитостью? Я боец и заинтересован лишь в том, чтобы разбить тебе лицо. Иду за тобой, суперзвезда", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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