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Фьюри проигнорирует бой Джошуа и Пулева
Слова чемпиона WBC
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году может провести бой с Джошуа. Промоутер Эдди Хирн приглашал Фьюри на бой Джошуа-Пулев, однако Тайсону это не интересно.
"Это Тайсон Фьюри, он же Цыганский король. Быстро все расставим по местам. Я не собираюсь посещать никакие боксерские события на этой неделе.
Так что никакого фейерверка не будет, никакого шоу не ждите. Я буду заниматься тем, чем всегда занимаюсь – тренировками, ибо это единственный путь к тому, чтобы всегда оставаться в форме. Всем спокойной ночи. И да хранит вас бог", - заявил Фьюри.
Что касается Фьюри, то у чемпиона WBC все еще нет подтвержденного боя. Слухи связывают Тайсона с третьим поединком против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
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