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Кроуфорд возвращается в весовую категорию Ломаченко

Бокс
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Неожиданный поворот

Кроуфорд возвращается в весовую категорию Ломаченко
Новина українською

Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) в Твиттере сообщил о возвращении в легкий вес. Абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории является Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), который в недавнем мегафайте отобрал титулы у Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

Кроуфорд в 2014-2015 годах владел титулом WBO в легком весе. После этого американец стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, а в 2018 году завоевал пояс WBO в полусреднем весе.

В последний раз Теренс Кроуфорд выходил на ринг в ноябре, когда досрочно остановил Келла Брука.

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В статье: Бокс Теренс Кроуфорд
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