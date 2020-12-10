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Кроуфорд возвращается в весовую категорию Ломаченко
Неожиданный поворот
Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) в Твиттере сообщил о возвращении в легкий вес. Абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории является Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), который в недавнем мегафайте отобрал титулы у Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
I’m moving back down to 135 fuck it.— Terence Crawford (@terencecrawford) December 10, 2020
Кроуфорд в 2014-2015 годах владел титулом WBO в легком весе. После этого американец стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, а в 2018 году завоевал пояс WBO в полусреднем весе.
В последний раз Теренс Кроуфорд выходил на ринг в ноябре, когда досрочно остановил Келла Брука.
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