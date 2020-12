Кроуфорд возвращается в весовую категорию Ломаченко

Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) в Твиттере сообщил о возвращении в легкий вес. Абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории является Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), который в недавнем мегафайте отобрал титулы у Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

I’m moving back down to 135 fuck it.