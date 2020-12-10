Джошуа рассчитывает на отсрочку боя с Усиком

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

В случае победы Джошуа в 2021 году хочет встретиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), но в таком случае британец может потерять титул WBO, поскольку ему нужно провести защиту титула против Александра Усика (18-0, 13 КО).

"В глубине души я не хочу потерять титул. Буду драться с Усиком первым, если должен. Но я думаю, что WBO должны отменить обязательную защиту, если есть бой за статус абсолютного чемпиона мира.

Я много работал в последние несколько лет, чтобы объединить титулы. Если я пройду Пулева, то, надеюсь, регулирующие органы отменят обязательную защиту, чтобы в бою с Фьюри я мог определить абсолютного чемпиона мира", - приводит слова Джошуа BoxingScene.