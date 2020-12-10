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Джошуа vs Пулев: промо от Sky Sports. ВИДЕО
Бой уже в субботу
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).
Отметим, что украинское телевидение не будет транслировать бой Джошуа с Пулевым.
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