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Джошуа vs Пулев: промо от Sky Sports. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Бой уже в субботу

Джошуа vs Пулев: промо от Sky Sports. ВИДЕО
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

Отметим, что украинское телевидение не будет транслировать бой Джошуа с Пулевым.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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