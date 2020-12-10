Беринчик стал третьим в рейтинге WBO

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (14-0, 8 КО) поднялся на третье место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации.

Выше Беринчика в рейтинге находятся только австралиец Джордж Камбосос и бывший чемпион мира Василий Ломаченко, который в октябре проиграл три титула в бою с Теофимо Лопесом.

Ожидается, что 2021 год для Беринчика начнется боем с Эммануелем Тагое, а победитель станет официальным претендентом на встречу с Лопесом.

Денис Беринчик в последнем бою в октябре в главном поединке вечера бокса в Лесниках (Киевская область) досрочно прошел опытного румына Виорела Симиона (22-4, 9 КО).