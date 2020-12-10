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Джошуа и Пулев накануне боя провели дуэль взглядов
Боксеры достойно вели себя
Боксеры Энтони Джошуа и Кубрат Пулев провели дуэль взглядов перед боем за пояса WBA, WBO и IBF супертяжелого веса.
Напомним, что поединок состоится 12-го декабря.
FACE OFF ???? #JoshuaPulev— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 10, 2020
???? WBA Super
???? IBF
???? WBO
???? IBO
World Heavyweight Titles on the line this Saturday! pic.twitter.com/xK3xmUmE7M
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