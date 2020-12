Джошуа и Пулев накануне боя провели дуэль взглядов

Боксеры Энтони Джошуа и Кубрат Пулев провели дуэль взглядов перед боем за пояса WBA, WBO и IBF супертяжелого веса.

Напомним, что поединок состоится 12-го декабря.

FACE OFF ???? #JoshuaPulev



???? WBA Super

???? IBF

???? WBO

???? IBO



World Heavyweight Titles on the line this Saturday! pic.twitter.com/xK3xmUmE7M