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Джошуа и Пулев накануне боя провели дуэль взглядов

Бокс
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Боксеры достойно вели себя

Джошуа и Пулев накануне боя провели дуэль взглядов
Новина українською

Боксеры Энтони Джошуа и Кубрат Пулев провели дуэль взглядов перед боем за пояса WBA, WBO и IBF супертяжелого веса.

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Напомним, что поединок состоится 12-го декабря.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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