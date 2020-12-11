Пулев станет третьим? Как Джошуа громил Кличко и Поветкина на Уэмбли. ВИДЕО

Действующий чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа дебютировал на Уэмбли в апреле 2017 года в бою с легендарным украинцем Владимиром Кличко. Поединок двух супертяжей стал одним из ярчайших событий года в мировом спорте – оба боксера побывали в нокдауне, а развязка наступила в 11-м раунде, когда молодой чемпион поймал ветерана на апперкот и добил его до отмашки рефери.

В 2018-м Джошуа вернулся на Уэмбли и стал первым боксером, сумевшим нокаутировать олимпийского чемпиона из России Александра Поветкина. Для Витязя все было закончено в седьмом раунде.

Бой Энтони Джошуа – Кубрат Пулев пройдет в субботу, 12 декабря.