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Лень будет запасным центровым Торонто

Бокс
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Дополнительная мотивация для украинца

Лень будет запасным центровым Торонто
Новина українською

Алексей Лень в межсезонье подписал годичный гарантированный контракт с Торонто.

Главный тренер Рэпторс Ник Нерс сообщил, что вместо Марка Газоля стартовым центровым команды в новом сезоне будет австралийский новичок Аарон Бэйнс, а Лень будет выходить на площадку со скамейки запасных.

Леню не привыкать усиливать игру из резерва. В прошлом сезоне Алексей из 55 матчей только в 12 случаях выходил в стартовой пятерке.

Алексей Лень в НБА в составе Финикса, Атланты и Сакраменто провел 467 матчей. В среднем за игру украинский центровой набирает по 8,0 очка и 6,3 подбора.

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В статье: Алексей Лень НБА Торонто Рэпторс
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