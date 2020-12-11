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Лень будет запасным центровым Торонто
Дополнительная мотивация для украинца
Алексей Лень в межсезонье подписал годичный гарантированный контракт с Торонто.
Главный тренер Рэпторс Ник Нерс сообщил, что вместо Марка Газоля стартовым центровым команды в новом сезоне будет австралийский новичок Аарон Бэйнс, а Лень будет выходить на площадку со скамейки запасных.
Леню не привыкать усиливать игру из резерва. В прошлом сезоне Алексей из 55 матчей только в 12 случаях выходил в стартовой пятерке.
Алексей Лень в НБА в составе Финикса, Атланты и Сакраменто провел 467 матчей. В среднем за игру украинский центровой набирает по 8,0 очка и 6,3 подбора.
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