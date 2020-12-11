Лень будет запасным центровым Торонто

Алексей Лень в межсезонье подписал годичный гарантированный контракт с Торонто.

Главный тренер Рэпторс Ник Нерс сообщил, что вместо Марка Газоля стартовым центровым команды в новом сезоне будет австралийский новичок Аарон Бэйнс, а Лень будет выходить на площадку со скамейки запасных.

Леню не привыкать усиливать игру из резерва. В прошлом сезоне Алексей из 55 матчей только в 12 случаях выходил в стартовой пятерке.

Алексей Лень в НБА в составе Финикса, Атланты и Сакраменто провел 467 матчей. В среднем за игру украинский центровой набирает по 8,0 очка и 6,3 подбора.