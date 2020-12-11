Джойс: Было бы потрясающе подраться с Усиком за титул

Джо Джойс (12-0, 11 КО) после победы над Дэниелом Дюбуа стал фаворитом на бой с Александром Усиком (18-0, 13 КО), если нынешний чемпион WBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) откажется от титула.

"Да, я хочу этот реванш, просто не могу дождаться. Это было бы потрясающе, провести реванш с Усиком за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Для этого я и боксирую. Ну а после того, как я выиграю, меня будет ждать вдоволь больших поединков. Так что я буду продолжать прогрессировать в зале и оставаться готовым к следующему вызову.

Надеюсь, Уоррен сможет устроить мне титульный бой по WBO, когда Джошуа освободит пояс. Я так хочу стать чемпионом мира! А потом объединить титулы, да. Драться со всеми лучшими супертяжами. Их на самом деле не так много, и я уверен, что нахожусь среди них. Готов к состязанию с ними", - сказал британец.