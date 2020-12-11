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Джошуа и Пулев показали почти одинаковый вес перед боем
Битва в субботу вечером
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне на Уэмбли проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).
За сутки до боя боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Джошуа на весах потянул на 108,8 кг, а Пулев – 108,4 кг.
Финальная битва взглядов получилась спонтанной. Боксеры очень долго общались на повышенных тонах:
????????????????????— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 11, 2020
FACE OFF ???? #JoshuaPulev
TOMORROW NIGHT! ???????????????? pic.twitter.com/MzOhnkicmY
Для Джошуа бой с Пулевым станет первым с момента победы в реванше над Энди Руисом в декабре 2019 года.
Пулев в поединке с Джошуа во второй раз в карьере поспорит за титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. В 2014 году болгарин нокаутом проиграл Владимиру Кличко.
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