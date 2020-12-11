  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа и Пулев показали почти одинаковый вес перед боем
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа и Пулев показали почти одинаковый вес перед боем

Бокс
(2 голосов)

Битва в субботу вечером

Джошуа и Пулев показали почти одинаковый вес перед боем
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне на Уэмбли проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

За сутки до боя боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Джошуа на весах потянул на 108,8 кг, а Пулев – 108,4 кг.

Финальная битва взглядов получилась спонтанной. Боксеры очень долго общались на повышенных тонах:

Для Джошуа бой с Пулевым станет первым с момента победы в реванше над Энди Руисом в декабре 2019 года.

Пулев в поединке с Джошуа во второй раз в карьере поспорит за титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. В 2014 году болгарин нокаутом проиграл Владимиру Кличко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...