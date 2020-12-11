Джошуа и Пулев показали почти одинаковый вес перед боем

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне на Уэмбли проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

За сутки до боя боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Джошуа на весах потянул на 108,8 кг, а Пулев – 108,4 кг.

Финальная битва взглядов получилась спонтанной. Боксеры очень долго общались на повышенных тонах:

Для Джошуа бой с Пулевым станет первым с момента победы в реванше над Энди Руисом в декабре 2019 года.

Пулев в поединке с Джошуа во второй раз в карьере поспорит за титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. В 2014 году болгарин нокаутом проиграл Владимиру Кличко.