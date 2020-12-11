Джошуа и Пулев чуть не подрались на взвешивании

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне на Уэмбли проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

Претендент на взвешивании организовал для чемпиона психологическую атаку.

"Ты ничто, я лучше тебя. Завтра я тебя прикончу. Я уважаю тебя, но завтра побью", - говорил Пулев.

"Я бы ударил его по челюсти. Но мне нужно подождать до завтра.

Он думает, что он воин. Когда люди выходят на ринг со мной, они уверены в себе. Но после нескольких раундов их душа разрушается.

Мы большие парни и наносим тяжелые удары. Первый, кто попадет завтра, останется последним, кто будет стоять на ногах", - ответил Джошуа.