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Джошуа и Пулев чуть не подрались на взвешивании
Обстановка была очень накалена
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 12 декабря в Лондоне на Уэмбли проведет обязательную защиту против претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).
Претендент на взвешивании организовал для чемпиона психологическую атаку.
"Ты ничто, я лучше тебя. Завтра я тебя прикончу. Я уважаю тебя, но завтра побью", - говорил Пулев.
"Я бы ударил его по челюсти. Но мне нужно подождать до завтра.
Он думает, что он воин. Когда люди выходят на ринг со мной, они уверены в себе. Но после нескольких раундов их душа разрушается.
Мы большие парни и наносим тяжелые удары. Первый, кто попадет завтра, останется последним, кто будет стоять на ногах", - ответил Джошуа.
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