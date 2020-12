Пять ключевых вопросов по бою Джошуа – Пулев

Бокс в эпоху коронавируса долго не мог найти новый способ существования, но ближе к лету ситуация начала меняться в сторону улучшения – мы увидели неудачные попытки Виктора Постола и Сергея Деревянченко стать чемпионами мира, удивились фантастическому апперкоту Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом, получили сенсационного абсолютного чемпиона мира в легком весе, понаблюдали за тем, как Александр Усик проходит первый серьезный экзамен в супертяжелом весе и ощутили мощный прилив ностальгии в выставочном бою Майка Тайсона и Роя Джонса.

Пожалуй, в этом списке не хватает только одного – чемпионского боя в хэвивейте. Обладатель ремня WBC Тайсон Фьюри после срыва третьего поединка против Деонтея Уайлдера решил не возвращаться на ринг в 2020 году, а потому вся ответственность за заполнение пробела ожиданий ложится на плечи чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

И сегодня боксер из Уотфорда на Уэмбли впервые за год выйдет на ринг, а его соперником станет обязательный претендент Международной боксерской федерации Кубрат «Кобра» Пулев (28-1, 14 КО).

Каким будет бой – шахматная партия или ремейк Кличко-Пулев?

Энтони Джошуа привык доминировать над своими соперниками за счет габаритов и физической силы. Исключением стали объединительный бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером и реванш с Энди Руисом – оба этих поединка британец выиграл в прагматичном осторожном стиле с минимальным количеством фирменных взрывов и яростных атак, которые стали визитной карточкой Джошуа после боев с Диллианом Уайтом и Владимиром Кличко.

В субботу вечером у Джошуа будет преимущество над коренастым Пулевым в габаритах и размахе рук. Крайне любопытно посмотреть, какую тактику Энтони изберет в противостоянии с обязательным претендентом IBF.

Несмотря на то, что за джебом (а именно джеб является лучшим ударом в арсенале Пулева) обычно проявляются признаки терпения, не так уж сложно представить, что Пулев захочет навязать бой на ближней дистанции. По бою с Кличко 6-летней давности мы помним, как Кубрат в клинчах способен наносить крайне неприятные удары по затылку и жестко обрабатывать корпус.

Но согласится ли на это Джошуа? Энтони понимает важность своего восприятия как нокаутирующего артиста в супертяжелом весе – и его не нужно дважды упрашивать, чтобы начать охоту за досрочной победой.

Такая тактика всегда подразумевает риск, но Джошуа и его команда готовы бросить кости, держа в уме то, что болгарина с его скромными 50% нокаутов сложно назвать большим панчером. В перестрелке преимущество гарантированно будет за Джошуа – в этом глупо сомневаться…

Как будет действовать Пулев?

С момента нокаута в бою с Владимиром Кличко в 2014 году Кубрат Пулев провел восемь победных боев, но только в трех случаях смог выиграть нокаутом. Кого Пулев бил в ожидании второго титульного шанса? Дерек Чисора, Кевин Джонсон и Хьюи Фьюри были пройдены по судейским запискам, а некогда грозный «Нигерийский кошмар» Сэм Питер получил травму локтя и не вышел на четвертый раунд. Наконец, в 2019 году от кулаков Пулева пострадали малоизвестные середняки Богдан Дину и Райделл Букер.

Пулев имеет тенденцию быть терпеливым в своих атаках и отодвигает соперника назад мощным джебом и впечатляющей работой ног. В начале боя для болгарина лучшей тактикой может стать акцент на работе по корпусу Джошуа, если он не может сократить дистанцию или выиграть битву джебов.

Комбинационная работа Пулева может быть опасной для Джошуа в первой половине боя, но вопрос в том, хватит у возрастного болгарина выносливости на всю 36-минутную дистанцию. Гораздо вероятней повторение сценария боя Джошуа с Поветкиным, когда 39-летний россиянин бодро смотрелся в дебюте, но стоило хозяину ринга увеличить темп, как претендент быстро оказался в тяжелом нокауте.

Преодолел ли Джошуа последствия поражения от Руиса?

Нет сомнений в том, что поражение Джошуа от Энди Руиса-младшего летом 2019 году в Нью-Йорке потрясло, шокировало и подорвало уверенность британца в себе. Джошуа был главным винтом огромного механизма, который плавно приближался к вершине дивизиона, без каких-либо реальных препятствий на этом пути. Ему постоянно говорили, что он лучший, и пояса, которыми можно было покрыть все тело чемпиона, подтверждали это мнение. Не закралось ли где-то глубоко внутри Джошуа, что все это пыль в глаза?

Джошуа в Мэдисон-Сквер-Гарден избил парень, которого называли безнадежным. Теперь любой оппонент британца представляет собой большую угрозу, чем он был до той июньской ночи прошлого года, и «Эй-Джей» все еще может столкнуться с ударом, который способен вызвать у него воспоминания о том печально известном вечере.

Если Пулев потрясет Джошуа, то как он отреагирует? Не физически, а на психологическом уровне. Не погаснет ли в нем снова тот инстинкт бойца, из-за которого Энтони не смог продолжать бой в Нью-Йорке – это то изменение в психике, которое может либо помочь, либо помешать ему в следующий раз, когда у него возникнет критическая ситуация.

Для Джошуа было бы полезно пережить какие-то невзгоды в бою с Пулевым. Просто для того, чтобы доказать самому себе, что он правильно переварил в своем сознании первое поражение в карьере.

Помогут ли Джошуа фанаты?

На сегодняшний вечер бокса на Уэмбли впервые с марта будут допущены болельщики. Да, это не привычные для Джошуа 90 тысяч, но даже 1 тысяча фанатов – это лучше, чем ничего.

Нет никаких сомнений в том, что в поединках внутри «пузыря» было больше интриги. Бои при пустых трибунах стали похожими на спарринги – и некоторые фавориты в необычных условиях столкнулись с проблемами. Разумеется, первым на ум приходит Василий Ломаченко и его шокирующее поражение от Теофимо Лопеса в пустом зале в Лас-Вегасе.

Джошуа – один из тех бойцов, для которого энергия домашних трибун имеет очень серьезное значение. Он дважды продавал 90-тысячный Уэмбли и несколько раз собирал аншлаг на Миллениуме в Кардиффе. В декабре прошлого года в реванше с Энди Руисом он адаптировался к незнакомым условиям и преуспел перед чужой публикой в ​​Саудовской Аравии, но особая атмосфера субботнего вечера снова станет проверкой для его характера.

Джошуа – один из лучших финишеров в дивизионе, если не брать в расчет третий раунд первого боя с Руисом, когда Энтони после нокдауна не только не добил мексиканца, но и сам упал. Болельщики на трибунах не позволят ему потерять желание, злость и импульс покончить с Пулевым, если Энтони получит такую возможность.

Сможет ли более сдержанный и менее адреналиновый Энтони Джошуа зажечь свой инстинкт убийцы в тех условиях, с которыми он еще никогда не сталкивался?

Тайсон Фьюри взорвет шоу?

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн на этой неделе был довольно скромен в отношении присутствия Тайсона Фьюри на бое с Кубратом Пулевым. Он приглашал чемпиона WBC на Уэмбли, но без особого рвения, хотя очевидно, что присутствие Фьюри в ринг-сайде заметно бы повысило количество проданных платных трансляций.

В то время как Matchroom Boxing, Sky Sports и Джошуа слишком легкомысленно относятся к Пулеву, Фьюри выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что на этой неделе не планирует посещать никакие боксерские события. Похоже, такая позиция Фьюри идет не от самого боксера, а от его промоутеров из Top Rank, которым незачем помогать конкурентам раскручивать свое шоу.

Мир бокса жаждет увидеть бой Джошуа и Фьюри за все титулы в супертяжелом весе, а субботний вечер был бы отличным способом начать раскрутку мегафайта. Как когда-то в ринг к Джошуа после победы над Эриком Молиной вышел Владимир Кличко, так и Фьюри мог бы провести с Энтони первую дуэль взглядов, если чемпион WBA, WBO и IBF разберется с Пулевым.

