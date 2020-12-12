  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Пять ключевых вопросов по бою Джошуа – Пулев
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять ключевых вопросов по бою Джошуа – Пулев

Бокс
(2 голосов)

Легкая победа чемпиона? Или один из крупнейших апсетов в истории?

Пять ключевых вопросов по бою Джошуа – Пулев
UA-Футбол
Новина українською

Бокс в эпоху коронавируса долго не мог найти новый способ существования, но ближе к лету ситуация начала меняться в сторону улучшения – мы увидели неудачные попытки Виктора Постола и Сергея Деревянченко стать чемпионами мира, удивились фантастическому апперкоту Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом, получили сенсационного абсолютного чемпиона мира в легком весе, понаблюдали за тем, как Александр Усик проходит первый серьезный экзамен в супертяжелом весе и ощутили мощный прилив ностальгии в выставочном бою Майка Тайсона и Роя Джонса.

Пожалуй, в этом списке не хватает только одного – чемпионского боя в хэвивейте. Обладатель ремня WBC Тайсон Фьюри после срыва третьего поединка против Деонтея Уайлдера решил не возвращаться на ринг в 2020 году, а потому вся ответственность за заполнение пробела ожиданий ложится на плечи чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

И сегодня боксер из Уотфорда на Уэмбли впервые за год выйдет на ринг, а его соперником станет обязательный претендент Международной боксерской федерации Кубрат «Кобра» Пулев (28-1, 14 КО).

Каким будет бой – шахматная партия или ремейк Кличко-Пулев?

Энтони Джошуа привык доминировать над своими соперниками за счет габаритов и физической силы. Исключением стали объединительный бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером и реванш с Энди Руисом – оба этих поединка британец выиграл в прагматичном осторожном стиле с минимальным количеством фирменных взрывов и яростных атак, которые стали визитной карточкой Джошуа после боев с Диллианом Уайтом и Владимиром Кличко.

В субботу вечером у Джошуа будет преимущество над коренастым Пулевым в габаритах и размахе рук. Крайне любопытно посмотреть, какую тактику Энтони изберет в противостоянии с обязательным претендентом IBF.

Несмотря на то, что за джебом (а именно джеб является лучшим ударом в арсенале Пулева) обычно проявляются признаки терпения, не так уж сложно представить, что Пулев захочет навязать бой на ближней дистанции. По бою с Кличко 6-летней давности мы помним, как Кубрат в клинчах способен наносить крайне неприятные удары по затылку и жестко обрабатывать корпус.

Но согласится ли на это Джошуа? Энтони понимает важность своего восприятия как нокаутирующего артиста в супертяжелом весе – и его не нужно дважды упрашивать, чтобы начать охоту за досрочной победой.

Такая тактика всегда подразумевает риск, но Джошуа и его команда готовы бросить кости, держа в уме то, что болгарина с его скромными 50% нокаутов сложно назвать большим панчером. В перестрелке преимущество гарантированно будет за Джошуа – в этом глупо сомневаться…

Как будет действовать Пулев?

С момента нокаута в бою с Владимиром Кличко в 2014 году Кубрат Пулев провел восемь победных боев, но только в трех случаях смог выиграть нокаутом. Кого Пулев бил в ожидании второго титульного шанса? Дерек Чисора, Кевин Джонсон и Хьюи Фьюри были пройдены по судейским запискам, а некогда грозный «Нигерийский кошмар» Сэм Питер получил травму локтя и не вышел на четвертый раунд. Наконец, в 2019 году от кулаков Пулева пострадали малоизвестные середняки Богдан Дину и Райделл Букер.

Пулев имеет тенденцию быть терпеливым в своих атаках и отодвигает соперника назад мощным джебом и впечатляющей работой ног. В начале боя для болгарина лучшей тактикой может стать акцент на работе по корпусу Джошуа, если он не может сократить дистанцию или выиграть битву джебов.

Пять ключевых вопросов по бою Джошуа – Пулев - изображение 1

Комбинационная работа Пулева может быть опасной для Джошуа в первой половине боя, но вопрос в том, хватит у возрастного болгарина выносливости на всю 36-минутную дистанцию. Гораздо вероятней повторение сценария боя Джошуа с Поветкиным, когда 39-летний россиянин бодро смотрелся в дебюте, но стоило хозяину ринга увеличить темп, как претендент быстро оказался в тяжелом нокауте.

Преодолел ли Джошуа последствия поражения от Руиса?

Нет сомнений в том, что поражение Джошуа от Энди Руиса-младшего летом 2019 году в Нью-Йорке потрясло, шокировало и подорвало уверенность британца в себе. Джошуа был главным винтом огромного механизма, который плавно приближался к вершине дивизиона, без каких-либо реальных препятствий на этом пути. Ему постоянно говорили, что он лучший, и пояса, которыми можно было покрыть все тело чемпиона, подтверждали это мнение. Не закралось ли где-то глубоко внутри Джошуа, что все это пыль в глаза?

Джошуа в Мэдисон-Сквер-Гарден избил парень, которого называли безнадежным. Теперь любой оппонент британца представляет собой большую угрозу, чем он был до той июньской ночи прошлого года, и «Эй-Джей» все еще может столкнуться с ударом, который способен вызвать у него воспоминания о том печально известном вечере.

Пять ключевых вопросов по бою Джошуа – Пулев - изображение 2

Если Пулев потрясет Джошуа, то как он отреагирует? Не физически, а на психологическом уровне. Не погаснет ли в нем снова тот инстинкт бойца, из-за которого Энтони не смог продолжать бой в Нью-Йорке – это то изменение в психике, которое может либо помочь, либо помешать ему в следующий раз, когда у него возникнет критическая ситуация.

Для Джошуа было бы полезно пережить какие-то невзгоды в бою с Пулевым. Просто для того, чтобы доказать самому себе, что он правильно переварил в своем сознании первое поражение в карьере.

Помогут ли Джошуа фанаты?

На сегодняшний вечер бокса на Уэмбли впервые с марта будут допущены болельщики. Да, это не привычные для Джошуа 90 тысяч, но даже 1 тысяча фанатов – это лучше, чем ничего.

Нет никаких сомнений в том, что в поединках внутри «пузыря» было больше интриги. Бои при пустых трибунах стали похожими на спарринги – и некоторые фавориты в необычных условиях столкнулись с проблемами. Разумеется, первым на ум приходит Василий Ломаченко и его шокирующее поражение от Теофимо Лопеса в пустом зале в Лас-Вегасе.

Джошуа – один из тех бойцов, для которого энергия домашних трибун имеет очень серьезное значение. Он дважды продавал 90-тысячный Уэмбли и несколько раз собирал аншлаг на Миллениуме в Кардиффе. В декабре прошлого года в реванше с Энди Руисом он адаптировался к незнакомым условиям и преуспел перед чужой публикой в ​​Саудовской Аравии, но особая атмосфера субботнего вечера снова станет проверкой для его характера.

Джошуа – один из лучших финишеров в дивизионе, если не брать в расчет третий раунд первого боя с Руисом, когда Энтони после нокдауна не только не добил мексиканца, но и сам упал. Болельщики на трибунах не позволят ему потерять желание, злость и импульс покончить с Пулевым, если Энтони получит такую возможность.

Сможет ли более сдержанный и менее адреналиновый Энтони Джошуа зажечь свой инстинкт убийцы в тех условиях, с которыми он еще никогда не сталкивался?

Тайсон Фьюри взорвет шоу?

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн на этой неделе был довольно скромен в отношении присутствия Тайсона Фьюри на бое с Кубратом Пулевым. Он приглашал чемпиона WBC на Уэмбли, но без особого рвения, хотя очевидно, что присутствие Фьюри в ринг-сайде заметно бы повысило количество проданных платных трансляций.

В то время как Matchroom Boxing, Sky Sports и Джошуа слишком легкомысленно относятся к Пулеву, Фьюри выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что на этой неделе не планирует посещать никакие боксерские события. Похоже, такая позиция Фьюри идет не от самого боксера, а от его промоутеров из Top Rank, которым незачем помогать конкурентам раскручивать свое шоу.

Мир бокса жаждет увидеть бой Джошуа и Фьюри за все титулы в супертяжелом весе, а субботний вечер был бы отличным способом начать раскрутку мегафайта. Как когда-то в ринг к Джошуа после победы над Эриком Молиной вышел Владимир Кличко, так и Фьюри мог бы провести с Энтони первую дуэль взглядов, если чемпион WBA, WBO и IBF разберется с Пулевым.

Кажется, сегодня этого не будет, но если Джошуа оправдает ожидания и устранит Пулева со своего пути, то пиар-машина по раскрутке боя с Фьюри сразу же заработает на полную мощность. Поверьте, мы все еще устанем и от постоянной болтовни Тайсона, и от консервативной сдержанности Энтони.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...