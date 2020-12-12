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Джошуа - Пулев: Где и когда смотреть бой за чемпионские титулы
Джошуа - Пулев уже завтра 13.12.2020
Завтра, 13 декабря в Лондоне (Великобритания) на арене Wembley состоится бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе.
Местный чемпион по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) будет экзаменовать очередного претендента, болгарскую "кобру" Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).
Поединок начнется примерно в 00:30 по Киеву. В Украине поединок не будет показан ни одним телетранслятором. Официальными трансляторами будут платформы DAZN и SkySports.
Текстовую трансляцию боя вы сможете посмотреть на нашем сайте.
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