Джошуа - Пулев: Где и когда смотреть бой за чемпионские титулы

Завтра, 13 декабря в Лондоне (Великобритания) на арене Wembley состоится бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе.

Местный чемпион по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) будет экзаменовать очередного претендента, болгарскую "кобру" Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

Поединок начнется примерно в 00:30 по Киеву. В Украине поединок не будет показан ни одним телетранслятором. Официальными трансляторами будут платформы DAZN и SkySports.