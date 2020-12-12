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Тедди Атлас про Пулева: У него была длительная любительская карьера, он начал стареть
Комментарий эксперта
Американский тренер и эксперт Тедди Атлас поделился впечатлениями от болгарского супертяжа Кубрата Пулева (28-1; 14 КО) и рассказал о его недостатках и преимуществах. Его слова цитирует The Fight with Teddy Atlas:
"Кому нравятся 39-летние бойцы? Я повторю снова: Пулеву 39 лет. У него была длительная любительская карьера, он начал стареть. Пулева подписал Top Rank, однако он не тот, кем они его считали, когда заключали соглашение.
Когда в Top Rank подписывали Пулева, они думали, что он станет лучше, чем выглядел. Конечно, несколько лет назад у Пулева был один большой бой - против Кличко, и Владимир его нокаутировал. Это его единственное поражение. Во многих поединках Пулев не удивлял. Однако Кубрат - большой парень с хорошим ударом, у него есть любительский опыт" - сказал он.
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