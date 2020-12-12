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Шакур Стивенсон: Я думаю, Ломаченко был действительно обеспокоен мощностью Лопеса

Бокс
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Комментарий бывшего чемпиона

Шакур Стивенсон: Я думаю, Ломаченко был действительно обеспокоен мощностью Лопеса
UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) рассказал, почему по его мнению украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проиграл свой последний поединок против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) . Его слова цитирует BoxingScene:

"Я думаю, Ломаченко был действительно обеспокоен мощью Лопеса. Мне кажется, что он принял этот бой, поскольку сердцем чувствовал, что это правильно, ведь Лопес постоянно называл его имя.

Я считаю, что у него просто не было выбора. Типа чувак все время называет твое имя, вспоминает тебя в каждом интервью. Поэтому я думаю, что наступил момент, когда он сказал: "У меня нет выбора".

Я знаю, что он был немного скептически настроен по мощи. Но когда Ломаченко вышел в ринг, он почувствовал силу ударов Лопеса и начал пятиться.

Он не говорил: "Окей, я должен идти вперед и быть сегодня замечательным. Это то, что мне необходимо делать". Кажется, что он просто уходил, думая: "Ладно, мы подождем, пока от его ударов выйдет пар, а затем попробуем что-то сделать".

Но это дерьмо было ужасным планом на бой" - сказал он.

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В статье: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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