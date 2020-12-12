Энтони Джошуа - Кубрат Пулев: Текстовая онлайн-трансляция битвы за титулы чемпиона мира

В ночь с 12 на 13 декабря в Лондоне (Великобритания) на Wembley Arena местный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) будет защищать свои титулы в бою против грозного болгарского претендента Кубрата "Кобры" Пулева (28- 1, 14 КО).

Где и когда смотреть бой

На нашем сайте вы сможете просмотреть текстовую онлайн-трансляцию этого суперпоединка. Новости не обновляются автоматически. Для того, чтобы следить за ходом боя нужно самостоятельно перезагружать страницу.

Мы же с Вами, уважаемые болельщики встретимся ближе к началу боя, ориентировочно в 23:30 по Киеву.

ДЖОШУА - ПУЛЕВ текстовая онлайн-трансляция: