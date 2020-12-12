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Энтони Джошуа - Кубрат Пулев: Текстовая онлайн-трансляция битвы за титулы чемпиона мира
Джошуа - Пулев 12.12.2020 текстовая трансляция
В ночь с 12 на 13 декабря в Лондоне (Великобритания) на Wembley Arena местный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) будет защищать свои титулы в бою против грозного болгарского претендента Кубрата "Кобры" Пулева (28- 1, 14 КО).
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Мы же с Вами, уважаемые болельщики встретимся ближе к началу боя, ориентировочно в 23:30 по Киеву.
ДЖОШУА - ПУЛЕВ текстовая онлайн-трансляция:
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