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Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира
Британец одержал очередную победу
Британский чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) победил в поединке против болгарского претендента Кубрата Пулева (28-2, 14 КО) и защитил свои титулы по версиям WBA, WBO и IBF.
Первые два раунда оба боксера провели в разведке. Никто не спешил лезть на оппонента, но активней был именно чемпион мира. Он атаковал джебами по голове и туловищу соперника. Болгарин пытался отвечать взаимностью, но из-за короткой длинны рук этого делать не мог.
Уже в третьей трех минутке Джошуа поймал Кубрата на встречном ударе и заставил того отходить назад, заметно потрясши оппонента. Энтони пошел на добивание, а рефери вынужден был отсчитать стоячий нокдаун. Пулев поднялся, но лишь для того, чтобы через мгновение снова оказаться на канвасе ринга. Его спас только гонг.
Несколько отдохнув, болгарин пришел в себя. Атаковать ему не удавалось, но держать удары, активно действовать на ногах и идти вперед у него получалось неплохо. Британец начал заметно вицеливать соперника и работать в низком темпе.
Восьмой раунд - единственный, который с натяжкой но можно отдать Кубрату. Однажды ему удалось донести свою ударную правую до цели, но не сильно и вдогонку.
Девьятий раунд ничем не отличался от других до своей середины. Джошуа в ближнем бою провел четыре атаки апперкотом, все из которых дошли до цели. Пулеву явно стало не по себе и он начал отходить, чего не делал раньше. Энтони бросился на добивание и апперкотом заставил соперника понюхать пол. Тот встал, но только для того, чтобы оказаться в глубоком нокауте. Права прямая британца закончила бой, рефери дал отмашку.
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