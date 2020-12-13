Джошуа - Пулев. Видео, как чемпион нокаутировал болгарина

Вашему вниманию видео кульминационного момента поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым. Действующий чемпион сломил сопротивление соперника в девятом раунде. Джошуа отправил Пулева в нокдаун, потом во второй раз отправил того на настил ринга, после чего рефери прекратил бой. Таким образом, Джошуа сохранил чемпионские пояса WBO, IBF, IBO и WBA Super. Для Энтони это 24 победа (22-я нокаутом) при одном поражении.

Также вашему вниманию ВИДЕО, как Джошуа отправлял Пулева в нокдаун в третьем раунде