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Джошуа - Пулев. Видео, как чемпион нокаутировал болгарина

Бокс
(2 голосов)

Смотреть видео обзор поединка Джошуа – Пулев, защита чемпионского титула, 12 декабря 2020

Джошуа - Пулев. Видео, как чемпион нокаутировал болгарина
Новина українською

Вашему вниманию видео кульминационного момента поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым. Действующий чемпион сломил сопротивление соперника в девятом раунде. Джошуа отправил Пулева в нокдаун, потом во второй раз отправил того на настил ринга, после чего рефери прекратил бой. Таким образом, Джошуа сохранил чемпионские пояса WBO, IBF, IBO и WBA Super. Для Энтони это 24 победа (22-я нокаутом) при одном поражении.

Также вашему вниманию ВИДЕО, как Джошуа отправлял Пулева в нокдаун в третьем раунде

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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