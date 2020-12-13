Джошуа про следующего соперника: Если это Фьюри - пусть будет Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) после победы над Кубратом Пулевым (28-2, 14 КО) рассказал о своих планах на будущее. Его цитирует DAZN:

"Спасибо той тысячи человек, которые пришли сегодня меня поддержать. Я люблю вас. Бокс - это меньше разговоров и больше действий, и я надеюсь, что все остались довольны сегодня.

Желаю всем хорошо провести Рождество. Увидимся в 2021 году.

Любой, у кого есть пояс, я хочу драться с ним. Если это Фьюри - пусть будет Фьюри" - сказал он.