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Джошуа про следующего соперника: Если это Фьюри - пусть будет Фьюри
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) после
"Спасибо той тысячи человек, которые пришли сегодня меня поддержать. Я люблю вас. Бокс - это меньше разговоров и больше действий, и я надеюсь, что все остались довольны сегодня.
Желаю всем хорошо провести Рождество. Увидимся в 2021 году.
Любой, у кого есть пояс, я хочу драться с ним. Если это Фьюри - пусть будет Фьюри" - сказал он.
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