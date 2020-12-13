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Тайсон Фьюри обратился к Джошуа: Я отшлёпаю тебя, как Уайлдера

Бокс
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Страсти кипят

Тайсон Фьюри обратился к Джошуа: Я отшлёпаю тебя, как Уайлдера
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) после его победы над Кубратом Пулевым (28-2, 14 КО) . Соответствующий пост "Цыганский король" разместил на своей официальной странице в Фейсбук:

"Джошуа, это вопрос времени. Я отшлёпаю тебя, как Уайлдера, за 2-3 раунда" - написал он.

Комментарий Джошуа после боя

Нокаут в бою Джошуа - Пулев

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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