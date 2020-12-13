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Тайсон Фьюри обратился к Джошуа: Я отшлёпаю тебя, как Уайлдера
Страсти кипят
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) после его
"Джошуа, это вопрос времени. Я отшлёпаю тебя, как Уайлдера, за 2-3 раунда" - написал он.
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