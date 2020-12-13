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Боб Арум: Тайсон Фьюри встретится с Энтони Джошуа за абсолютную корону

Бокс
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Комментарий специалиста

Боб Арум: Тайсон Фьюри встретится с Энтони Джошуа за абсолютную корону
UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум объявил о начале процесса организации поединка Джошуа - Фьюри. Об этом он написал на своей официальной странице в Твиттер:

"Похоже, все готово для большого чемпионского боя в супертяжелом весе со времен Али - Фрейзер в 1971 году, когда Тайсон Фьюри встретится с Энтони Джошуа за абсолютную корону.

В понедельник мы в Top Rank начнем работать над организацией этого поединка", - написал он.

Комментарий Джошуа

Комментарий Фьюри

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум
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