Боб Арум: Тайсон Фьюри встретится с Энтони Джошуа за абсолютную корону

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум объявил о начале процесса организации поединка Джошуа - Фьюри. Об этом он написал на своей официальной странице в Твиттер:

"Похоже, все готово для большого чемпионского боя в супертяжелом весе со времен Али - Фрейзер в 1971 году, когда Тайсон Фьюри встретится с Энтони Джошуа за абсолютную корону.

В понедельник мы в Top Rank начнем работать над организацией этого поединка", - написал он.

Комментарий Джошуа