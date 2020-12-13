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Джошуа - Пулев: Статистика ударов до нокаута

Бокс
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Британец вчистую перебоксировал соперника

Джошуа - Пулев: Статистика ударов до нокаута
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) защитил титулы в бою против болгарина Кубрата Пулева (28-2, 14 КО), нокаутировав того в 9 раунде.

Комментарий Джошуа после боя

Вашему вниманию статистика ударов обоих боксеров:

Джошуа - Пулев: Статистика ударов до нокаута - изображение 1

Как видим, Джошуа попадал почти втрое больше своего оппонента (116 против 41).

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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