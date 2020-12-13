Джошуа - Пулев: Статистика ударов до нокаута

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) защитил титулы в бою против болгарина Кубрата Пулева (28-2, 14 КО), нокаутировав того в 9 раунде.

Комментарий Джошуа после боя

Вашему вниманию статистика ударов обоих боксеров:

Как видим, Джошуа попадал почти втрое больше своего оппонента (116 против 41).