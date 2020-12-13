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Джошуа - Пулев: Статистика ударов до нокаута
Британец вчистую перебоксировал соперника
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО)
Вашему вниманию статистика ударов обоих боксеров:
Как видим, Джошуа попадал почти втрое больше своего оппонента (116 против 41).
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