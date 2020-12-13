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Экс-чемпион мира: Единственный оппонент для Джошуа это Тайсон Фьюри, Усик - как вариант
Комментарий бывшего чемпиона мира
Экс-чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями по поводу предстоящих потенциальных соперников короля супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) после
"Думаю, есть только один соперник для него сейчас - Тайсон Фьюри. Это единственный бой, который примут зрители, и которого они хотят. Как в Древнем Риме в Колизее, когда толпа вопила. Фанаты Джошуа хотят увидеть его поединок против Тайсона Фьюри.
Обязательный претендент по линии WBO Александр Усик как вариант.
Еще есть вопросы. Тайсон Фьюри у него в голове, в его мыслях? Эдди Хирн сказал: "Завтра утром мы поговорим по телефону. Мы устроим бой". Посмотрим, произойдет ли это, но это действительно поединок, в котором мы нуждаемся" - сказал он.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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