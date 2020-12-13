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Дилиан Уайт: Странное выступление, кажется, что Джошуа застрял в двух или трех различных стилях
Комментарий боксера
Британский супертяжеловес Дилиан Уайт (27-2, 18 КО) прокомментировал
"Странное выступление, кажется, что Джошуа застрял в двух или трех различных стилях. У него в лагере было три разных тренера, я не понимаю, что там происходит.
Не знаю, почему он позволил Пулеву вернуться в бой. Он должен был просто уничтожить его. Пулев проиграл каждый раунд.
Когда есть нокаут, это хорошо, но я думаю, Джошуа мог бы сделать это гораздо быстрее", - сказал он.
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