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Дилиан Уайт: Странное выступление, кажется, что Джошуа застрял в двух или трех различных стилях

Бокс
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Комментарий боксера

Дилиан Уайт: Странное выступление, кажется, что Джошуа застрял в двух или трех различных стилях
UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Дилиан Уайт (27-2, 18 КО) прокомментировал исход поединка Джошуа - Пулев. Его слова цитирует TalkSport:

"Странное выступление, кажется, что Джошуа застрял в двух или трех различных стилях. У него в лагере было три разных тренера, я не понимаю, что там происходит.

Не знаю, почему он позволил Пулеву вернуться в бой. Он должен был просто уничтожить его. Пулев проиграл каждый раунд.

Когда есть нокаут, это хорошо, но я думаю, Джошуа мог бы сделать это гораздо быстрее", - сказал он.

Комментарий Джошуа

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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