Дилиан Уайт: Странное выступление, кажется, что Джошуа застрял в двух или трех различных стилях

Британский супертяжеловес Дилиан Уайт (27-2, 18 КО) прокомментировал исход поединка Джошуа - Пулев. Его слова цитирует TalkSport:

"Странное выступление, кажется, что Джошуа застрял в двух или трех различных стилях. У него в лагере было три разных тренера, я не понимаю, что там происходит.

Не знаю, почему он позволил Пулеву вернуться в бой. Он должен был просто уничтожить его. Пулев проиграл каждый раунд.

Когда есть нокаут, это хорошо, но я думаю, Джошуа мог бы сделать это гораздо быстрее", - сказал он.

Комментарий Джошуа