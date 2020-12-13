Эдди Хирн: Моя работа - сделать бой Джошуа - Фьюри следующим

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) после его победы над Кубратом Пулевым (28-2, 14 КО). Слова специалиста цитирует MatchroomBoxing:

"Хочу все прояснить - все хотят этот бой.

Эй Джей не тот парень, который вызывает ребят. Мы знаем, что он хочет этот поединок.

Я буду продолжать штурм, и моя работа - сделать этот бой реальностю", - сказал он.