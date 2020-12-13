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Эдди Хирн: Моя работа - сделать бой Джошуа - Фьюри следующим

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А как же Усик

Эдди Хирн: Моя работа - сделать бой Джошуа - Фьюри следующим
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Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) после его победы над Кубратом Пулевым (28-2, 14 КО). Слова специалиста цитирует MatchroomBoxing:

"Хочу все прояснить - все хотят этот бой.

Эй Джей не тот парень, который вызывает ребят. Мы знаем, что он хочет этот поединок.

Я буду продолжать штурм, и моя работа - сделать этот бой реальностю", - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал о начале организации боя Фьюри - Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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