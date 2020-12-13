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Эдди Хирн: Моя работа - сделать бой Джошуа - Фьюри следующим
А как же Усик
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) после его
"Хочу все прояснить - все хотят этот бой.
Эй Джей не тот парень, который вызывает ребят. Мы знаем, что он хочет этот поединок.
Я буду продолжать штурм, и моя работа - сделать этот бой реальностю", - сказал он.
Напомним, что ранее Боб Арум
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