Сиренко в тяжелом бою завоевал титул WBC Asia

Накануне Сиренко в рамках вечера бокса Ulions Boxing Promotions единогласным решением судей (97-94, 96-95, 98-93) справился с другим украинцем Константином Довбыщенко (7-9-1, 4 КО).

В пятом раунде у Сиренко после пропущенного удара появилось рассечение над правой бровью. Владислав порой слабо походил на фаворита боя, но все же сумел добиться у судей положительного итога.

После второй победы в 2020 году Владислав Сиренко в рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого веса поднялся на 73-е место.