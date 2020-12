Джошуа потеряет титул WBO, если не даст бой Усику

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на прошлой неделе нокаутировал Кубрата Пулева (28-2, 14 КО) и открыл путь к долгожданному бою с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Журналист портала talkSPORT.com Майкл Бенсон в Твиттере сообщил, что Джошуа и Фьюри не смогут определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, поскольку WBO не санкционирует этот бой.

Всемирная боксерская организация уже дважды давала отсрочку Джошуа от обязательной защиты. В третий раз в WBO игнорировать права претендента не станут – чемпион либо потеряет титул, либо перед боем с Фьюри встретится с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

People will slam the WBO if they enforce the Usyk mandatory, but they'd be doing the right thing by their rules even though it could cost them big money. Shame if AJ vs Fury not for all four belts, but at least WBO won't do any WBA 'super' & 'regular' or WBC 'franchise' nonsense.