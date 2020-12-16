Кличко: Для меня честь быть членом Зала славы

Накануне бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко (64-5, 53 KO) вместе с Флойдом Мейвезером и Андре Уордом вошел в Международный зал боксерской славы. Официально Кличко-младшего включат в Зал славы в июне 2021 года.

"Для меня большая честь быть членом Зала славы.

Я так впечатлен самоотверженностью и страстью, которые деревня Канастота испытывает к боксу. Для всех чемпионов большая честь и счастье быть в Зале славы. Это потрясающе", - приводит слова украинца BoxingScene.

Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года после поражения от Энтони Джошуа.