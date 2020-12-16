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Менеджер Усика: Джошуа так сильно боится Александра?

Бокс
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Слова Эгиса Климаса

Менеджер Усика: Джошуа так сильно боится Александра?
Новина українською

Чемпион WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в 2021 году должен провести бой с обязательным претендентом WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО), но британец склоняется к поединку с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Мы нацелены на бой за титул WBO. Усик хочет драться с Джошуа. Над этим мы и работаем.

Мы выберем самый лучший вариант для Усика. Нас интересуют только его интересы. Мы не собираемся учитывать пожелания Джошуа или Фьюри. У них есть своя команда. Пускай они и отстаивают интересы своих бойцов. Нас интересует только Усик

Джошуа откажется от титула WBO? И как это будет выглядеть? Я вам скажу как! Это будет выглядеть так, словно Джошуа просто боится Усика. Это будет значить, что Энтони понимает, что этот бой очень рискованный. Что шансы проиграть очень высоки. Я, например, вот так смотрю на эту ситуацию. Если он уверен в победе, то не откажется от титула. А если сомневается, то непременно сбросит пояс", - сказал Климас.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
Vringe.com

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