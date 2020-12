Головкин преподал урок бокса для Роналду

Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) обзавелся звездным учеником. Речь о нападающем Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Головкин в Твиттере опубликовал видео совместной тренировки с многократным обладателем Золотого мяча. Казах честно сказал Роналду, что из него не получится успешный боксер, а тот не стал унывать и показал Геннадию парочку своих фирменных трюков.

Do the best in your sport ????⚽️ @Cristiano @DAZNBoxing pic.twitter.com/TcYrkkn4x2