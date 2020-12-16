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Головкин преподал урок бокса для Роналду

Бокс
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Две легенды спорта обменялись опытом

Головкин преподал урок бокса для Роналду
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Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) обзавелся звездным учеником. Речь о нападающем Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Головкин в Твиттере опубликовал видео совместной тренировки с многократным обладателем Золотого мяча. Казах честно сказал Роналду, что из него не получится успешный боксер, а тот не стал унывать и показал Геннадию парочку своих фирменных трюков.

Геннадий Головкин 18 декабря в Майами проведет защиту титула против непобежденного поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО).

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В статье: Криштиану Роналду Геннадий Головкин
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